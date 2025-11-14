Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 14 KASIM 2025 | Resmi Gazete^de alınan kararlar neler?

        14 Kasım Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "14 Kasım Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 14 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 14.11.2025 - 00:45 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:19
        1

        14 Kasım 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        3

        TEBLİĞLER

        –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        14 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

