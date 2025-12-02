Habertürk
        RESMİ GAZETE KARARLARI 2 ARALIK 2025 | Bugün Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        2 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "2 Aralık Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 02.12.2025 - 00:07 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:15
        1

        2 Aralık 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

        –– Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

        –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/27)

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/28, K: 2025/139 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/101811 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2022/88206 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        2 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

