        2 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "2 Ocak Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 2 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 02.01.2026 - 01:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 01:02
        2 Ocak 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİK

        –– Ostim Teknik Üniversitesi Ahi Evran Anadolu Müteşebbisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 423)

        –– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        2 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

