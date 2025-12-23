Habertürk
        RESMİ GAZETE KARARLARI 23 Aralık 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 23 Aralık Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "23 Aralık Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 23 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 23.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:28
        1

        23 Aralık 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ekspertiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– İller Bankası Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

        –– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırın Artırılmasına İlişkin Tebliğ

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/12/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14038 Sayılı Kararı

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14039 Sayılı Kararı

        –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 17/12/2025 Tarihli ve 2025-62/1 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/94, K: 2025/179 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/102, K: 2025/182 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/31, K: 2025/183 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/122, K: 2025/185 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/97, K: 2025/186 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2019/11053 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2022/60188 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/35870 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        23 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

