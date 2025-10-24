Habertürk
        RESMİ GAZETE KARARLARI 24 Ekim 2025: Bugün Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Ekim 2025 Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Ekim 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Giriş: 24.10.2025 - 00:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:34
        1

        Resmi Gazete, 24 Ekim 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Peki, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        2

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARI

        1475 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10518)

        –– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10519)

        –– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10520)

        –– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10521)

        3

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/405, 406, 407)

        YÖNETMELİKLER

        –– Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ve İleri Teknoloji Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

        –– Motorlu Araçlardan Çıkan Emisyonlar ve Batarya Dayanıklılığı (Euro 7) Bakımından Motorlu Araçların ve Motorlarının ve Bu Araçlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AB/2024/1257)

        –– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 216)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        24 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

