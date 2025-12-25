Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Aralık 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        25 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete'nin 25 Aralık tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 25 Aralık 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        25 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 25 Aralık 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7571 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

        –– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 191)

        –– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 192)

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

        –– TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklere Dair 5-6 Şubat 2025 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Düzeltmelerin ve 10 Ekim 2024 Tarihinde Kabul Edilen İlişik Değişikliklerin 1 Haziran 2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10762)

        –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 29 Mart 2013 Tarihinde İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10763)

        –– Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10764)

        –– Depremden Etkilenen Bölgelerde Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması

        –– İstanbul’da Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulanma Süresinin 28/12/2025 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10765)

        –– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10766)

        –– 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dijital Hizmet Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10767

        –– Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 21/12/2024 Tarihli ve 9285 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10768)

        –– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10769)

        –– 400 kV G24-Karapınar GES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10770)

        –– 400 kV G.24 Karaman GES TM-Selvili TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10771)

        –– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M48-d2,d3,d4, AR/TPO/K/N48-bl,b4, AR/TPO/K/M47-cl,c2 ve AR/TPO/K/N48-al,a3,a4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsat Sınırları İçerisindeki Gabar Sahasında Üretilen Ham Petrolün Boru Hatları Vasıtasıyla BOTAŞ Ceyhan Terminaline Ulaştırılmasını Teminen İdil Ham Petrol Depolama ve Ara Pompaj İstasyonunun Yapılması Amacıyla Şırnak İli, İdil İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10772)

        –– Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, “Mert Irmağı Islah Projesi”nin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10773)

        –– Sakarya İli, Geyve İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10774)

        –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10775)

        –– Burdur İli, Çeltikçi İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Konak Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10776)

        –– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Tepecik Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgedeki Toplu Konut İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10777)

        –– Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10778)

        YÖNETMELİK

        –– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        –– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        –– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

        KURUL KARARLARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38229] Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38232] Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38235] Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38236] Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı