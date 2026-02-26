Canlı
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 26 ŞUBAT 2026 | Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        26 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "26 Şubat Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 26.02.2026 - 00:01 Güncelleme:
        1

        26 Şubat 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TÜRKPATENT: 2026/2)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2025/10406 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2025 Tarihli ve 2019/17045 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2025 Tarihli ve 2022/101020 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/1/2026 Tarihli ve 2021/37483 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânı

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        26 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

