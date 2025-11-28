28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete'de alınan kararları neler?
RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10658)
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
–– Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
–– Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
–– Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Tasarruf Finansman Şirketlerinin Likidite Yeterlilik Oranının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
KARAR
–– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/16097 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/28410 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2025 Tarihli ve 2020/39514 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/3/2025 Tarihli ve 2020/13428 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/3/2025 Tarihli ve 2021/26425 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2019/3929 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2021/34619 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2025 Tarihli ve 2022/56628 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2019/23821 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2025 Tarihli ve 2024/5814 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri