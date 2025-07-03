3 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 3 Temmuz tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 3 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 3 Temmuz 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
3 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
–– Gümüşhane İli Merkez İlçesine Bağlı Arzularkabaköy Beldesinin Adının “Bahçeli” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
–– Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
–– Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– TİKA Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri