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        Haberler Bilgi Yaşam Resmi Gazete kararları 6 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: İşte 6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Mart Perşembe günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:33
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        Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik, Cumhurbaşkanı kararnamesinin yanı sıra anayasa mahkemesi kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        6 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        –– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 180)

        YÖNETMELİK

        –– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9548)

        ANA STATÜLER

        –– Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

        –– Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

        GENELGE

        –– İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        TEBLİĞLER

        –– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/72)

        –– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/73)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/39, K: 2025/35 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2019/38905 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2020/22305 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/27110 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2020/2855 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/30974 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2022/17772 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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