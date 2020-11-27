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Kadınlara resmi nikah kıymışlar! İğrenç çete! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre belirlenen 26 adrese sabah saatlerinde 60 ekip, 145 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı olan 26 şüpheliden 23'ü Mersin'de, biri ise Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet, 1 bilgisayar, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ele geçirildi.

KADINLARA NİKAH KIYMIŞLAR

19 kadını fuhuş yoluyla mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin, gizlenmek için kadınlarla dini ve resmi nikah kıydığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kadınları 'çanta' diye tabir ettiği, zaman zaman diğer şüphelilerin elinde olan kadınlarla değiş tokuş ettiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8'i kadın, 11'i erkek 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları, devam ediyor.