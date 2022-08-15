Beklediği çıkışı yapamadığı iddia edilen çift ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmış ve Kraliçe II. Elizabeth'in kendilerine tatillerine katılmaları için bir davetiye göndermesinden sonra çiftin yeniden Birleşik Krallık'a dönebileceği öne sürülmüştü.

Bu konuya ilişkin resmi açıklama ise bugün geldi.