Ressam Ramiz Aydın hayatını kaybetti Ressam ve öğretim üyesi Ramiz Aydın, 86 yaşında hayata veda etti

Ramiz Aydın yaşamını yitirdi. Usta ressamın vefatını Sunay Akın duyurdu. Akın, "Resim sanatımızın ustalarından Ramiz Aydın ayrıldı aramızdan… Eserleri yolumuzu aydınlatıyor… Ruhu şad olsun…" dedi.

RAMİZ AYDIN HAKKINDA

1961'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi. 1982 - 2004 arasında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde sanat eğitimciliği ve Resim Ana Sanat Dalı Başkanlığı yaptı. 1987'de doçent, 1995'te profesör oldu. 40'ın üzerinde kişisel sergi açtı. 2004'te emekli oldu.