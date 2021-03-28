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HaberlerGündem3. SayfaRestoran yangınında tepki çeken görüntü - Haberler
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Pendik'te restoranın bacasında yangın çıktı

İstanbul Pendik'te 3 katlı bir binanın girişinde bulunan ocakbaşı restoranın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kısıtlama olmasına rağmen birçok kişi yangına müdahale anlarını izledi. Restoran sahibi ise biriken kalabalığa tepki göstererek, "Yangına müdahale edildi, çok kısa sürede söndürüldü. Esas konuşulacak olan insanların toplanması" dedi

Restoran yangınında tepki çeken görüntü - Haberler
DHA

Yangın, saat 15.30 sıralarında 3 katlı bir binanın girişindeki ocakbaşı restoranda çıktı. Restorana ait bacada çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin yangına müdahalesini izleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı.

Restoran sahibi Hızır Mimaroğlu, "Pendik'te restoranda bacalarda biriken yağlar yandı. Bu zaman zaman oluyor. Çok tehlikeli olmuyordu. Bugün biraz daha fazla oldu. Çok kısa sürede müdahale ettik. Esas bizi öldüren yangın değil, buradaki halkın toplanması. Kovid maalesef dünyanın gündemi. Virüs olmasına rağmen insanlar bir anda çığ gibi toplandı. Esas konuşulacak olan insanların toplanması. Yangına müdahale edildi çok kısa sürede söndürüldü. Biz zaten pandemi dolayısıyla paket sistemine döndük. Burada mangalda oturan birileri yok." dedi.

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