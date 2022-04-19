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Restoranda yedikleri yemek zehir oldu!

İzmir'de Mercankaya ailesinin üç ferdi, bir restoranda yemek yedi, ancak yemek aileye zehir oldu. 6 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya yaşamını yitirdi. Anne Hasret Mercankaya ve 4 yaşındaki Ege Mercankaya ise tedavi altında...

Restoranda yedikleri yemek zehir oldu!
DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemeğin ardından gurbetçi Mercankaya ailesinin üç ferdi, döndükleri Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Ece Melisa Mercankaya (6) dört gün sonra yaşamını yitirirken, kardeşi Ege (4) ve annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı.

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti.

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.

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