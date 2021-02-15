Bakan Akar ve Soylu gündem dışı konuşma yapacak

Korona virüs açılama işlemlerinde ikinci doz aşılara da başlanması salgın sebebiyle aylardır kapalı olan Kafe, bar ve restoranların ne zaman açılacağı konusu da gündeme getirdi. Kafe restoran işletmecileri, garsonlar, aşçılar ve baristalar uzun zamandır kafelerin açılacağı tarihin açıklanmasını bekliyor. Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler için tarih belli oldu mu? Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler, kıraathaneler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 1 MART'TA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıldı. Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

1 Mart'ta kafelerin açılmasıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldı. Ancak hemen belirtelim ki kafelerin 1 Mart'ta açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.