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Resul Dindar kimdir, nerelidir? Resul Dindar kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Resul Dindar, İbo Show'a konuk olarak seyircilere unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşatıyor. Karmate ve Nayino albümleri ile tanınan Resul Dindar, Türkçe'nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri ile şarkı söylemektedir. Resul Dindar kimdir, nerelidir? Resul Dindar kaç yaşında? İşte Resul Dindar hakkında merak edilen detaylar...

Resul Dindar kimdir, nerelidir? Resul Dindar kaç yaşında?

Resul Dindar, 38 yaşındadır ve Artvinlidir. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kuran ve grubun solistliğini yapan Resul Dindar, daha sonra kariyerine solo devam etmiştir. Resul Dindar kimdir, nerelidir? Resul Dindar kaç yaşında?

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982'de Hopa, Artvin'de doğmuştur. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı.

Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

RESUL DİNDAR'IN ALBÜMLERİ VE TEKLİLERİ

Divane (2013)
Dalgalan Karadeniz (2014)
Aşk-ı Meşk (2017)
Single
Kendine İyi Bak (2011)
Sorma (2016)
Hiç (2016)
Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)
Öptüm (2017)
Eyvallah (2018)
Yangın Yeri (2018)
Sevdam ile Beraber (2019)
Yaşlan Benimle (2020)
Hiç (Remix) (2020)
Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)
En Sonum (2020)
Duman Aldi Dağlara (2020)
Sırdaş (2021)

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