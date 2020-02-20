Reuters: Türkiye, İran, Rusya Tahran'da bir araya gelecek

Reuters

Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, Türkiye, Rusya ve İran gelecek ay Tahran'da bir araya gelecek.

Tahran'da yapılacak zirve öncesinde bir Rus heyetinin Ankara'ya gelebileceği belirtiliyor.

İDLİB İÇİN ORTAK DEVRİYE SEÇENEĞİ

Öte yandan Reuters'ın haberinde, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'de gerginliğin azaltılması için İdlib çevresinde ortak devriye seçeneğini tartıştığı belirtildi.

Dün TBMM'deki AK Parti grubunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e yönelik bir askeri harekatı 'an meselesi' olarak tanımlamış, Kremlin ise buna yanıt olarak askeri harekatın en kötü senaryo olduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.