Reuters: Libya, Türkiye'den resmen asker talep etti

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters'ın haberine göre; Libya Mutabakat Hükümeti, resmi olarak Türkiye'den askeri yardım talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Şu anda da soruyorlar bize, dün de sordular; 'Asker gönderecek misiniz?' Biz de ne diyoruz; 'davet edildiğimiz yere gideriz' Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak inşallah Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız. İnşallah 8'inde, 9'unda neyse Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz."