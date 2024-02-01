Revani tarifi, evde lezzetli ve kolay revani tatlısı nasıl yapılır? Revani Türk mutfağındaki şerbetli tatlılar arasında kendine özel bir yeri olan ve pek çok kişi tarafından severek tüketilen bir tatlıdır. Siz de evde revani tatlısı yapmak istemez misiniz? O zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Peki, evde lezzetli ve kolay bir şekilde nasıl revani yapabiliriz?. İşte evde kolayca yapabileceğiniz revani tatlısı tarifi...

Revani tatlısı, yumuşak dokusu ve şerbetiyle çok sevilen geleneksel bir tatlıdır. Yoğurt, irmik ve unun birleşimiyle hazırlanan bu tatlı, özellikle özel günlerde ve bayramlarda sıkça tercih edilir. Aslında revani tatlısı yapımı düşündüğünüzden daha kolaydır ve evde az malzemeyle bile harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu yazımızda, adım adım revani yapımını anlatacağız ve revani tatlısının püf noktalarını paylaşacağız. Ayrıca, revani tatlısının kalori değerleri hakkında da bilgi vereceğiz. Şimdi, lezzetli ve kolay revani yapımına geçelim.

Revani Tatlısı Nasıl Yapılır?

Revani tatlısı için gereken malzemeler hemen her evde bulunan basit ve kolay malzemelere oluşur. İşte revani tatlısı için malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1/2 adet limon kabuğu rendesi (aroma vermesi için)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

Şerbeti için gerekli Malzemeler:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1/2 limon

Evde Kolay Revani Tatlısı Nasıl Yapılır?

Evde pastaneler usulü revani tatlısı yapmak aslında düşünüldüğü gibi zor değildir. Bunun için doğru adımları takip etmek ve revani tatlısı püf noktalarını bilmek yeterlidir. Şimdi revani tarifi nasıl yapılır adım adım uygulayalım:

Revani tatlısını yapmaya başlamadan önce şerbeti hazırlamakla işe başlayalım. Şerbet için su ve şekeri geniş bir tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın.

Kaynama sürecinin sonuna doğru birkaç damla limon suyu ekleyin.

Hazırlanan şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Ardından kek karışımını hazırlayabiliriz. Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Son olarak arzuya göre limon kabuğu rendesi ekleyelim. Karışım homojen bir kıvama ulaşana kadar karıştırın.

En önemli aşaması pişirme sürecidir. Fırını 180°C'ye ayarlayın ve önceden ısıtın.

Karışımı yağlanmış dikdörtgen bir fırın tepsisine dökün.

Kek karışımını önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi ile kontrol edebilirsiniz.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti eşit bir şekilde dökün.

Şerbeti çekmesi için kekin bir süre dinlenmesini sağlayın.

Revani Tatlısı Püf Noktası Nelerdir?

Revani tatlısını mükemmel bir şekilde yapmanın püf noktaları, tatlıyı hem lezzetli hem de doğru kıvamda yapmanızı sağlar. İşte revani yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli püf noktaları:

Yumurta ve Şeker İyi Çırpılmalı: Yumurta ve şekeri iyice çırpın, krema kıvamına gelene kadar devam edin. Bu işlem, kekin hafif ve havadar olmasını sağlar.

Malzemeler Oda Sıcaklığında Olmalı: Yumurta, yoğurt ve diğer malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu, malzemelerin daha homojen karışmasını sağlar.

Karışımı Fazla Karıştırmayın: Un, irmik ve kabartma tozunu ekledikten sonra karışımı fazla karıştırmamaya özen gösterin. Aşırı karıştırma kekin sert olmasına neden olabilir.

Şerbetin Kıvamı Önemli: Şerbetin kıvamı ne çok sıvı ne de çok koyu olmalıdır. İyi bir şerbet kıvamı, kekin şerbeti eşit şekilde emmesini sağlar.

Şerbet ve Kekin Sıcaklığı: Şerbeti, sıcak kekin üzerine dökerken şerbetin soğuk olması gerekmektedir. Bu, kekin şerbeti daha iyi emmesini sağlar.

Şerbetin Eşit Dağılması: Şerbeti kekin her yerine eşit miktarda dökün, böylece her tarafı aynı oranda şerbeti emer.

Pişirme Süresi ve Sıcaklığı: Fırını önceden ısıtın ve keki tarifte belirtilen sıcaklıkta pişirin.

Kürdan Testi: Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için, pişirme süresinin sonuna doğru kürdan testi yapın.

Dinlenme Süresi: Şerbeti çektikten sonra revaniyi en az 1-2 saat dinlendirin. Bu, kekin şerbeti iyice çekmesini ve tatlarının oturmasını sağlar.

Bu kolay ve lezzetli revani tarifiyle, geleneksel bir tatlıyı evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tatlıyı servis yaparken üzerine hindistan cevizi, fındık ya da ceviz serpmek hem sunumunu güzelleştirir hem de ekstra bir lezzet katıyor. Bu tarif, özel günlerde veya aile toplantılarında sevdiklerinizi memnun edecek bir seçenek olacaktır.

Revani Tatlısı Kaç Kaloridir?

Revani tatlısının kalori değeri, kullanılan malzemelerin miktarlarına ve porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Genellikle, revani tatlısı şerbetli ve irmikli bir tatlı olduğu için yüksek kalorili sayılır. Standart bir revani dilimi (ortalama 100 gram) yaklaşık 250-350 kalori arasında olabilir. Bu değer, tatlıdaki şeker ve irmik miktarına, kullanılan yağın türüne ve eklenen diğer malzemelere bağlı olarak değişebilir. Kaloriyi etkileyen faktörler:

Şeker Miktarı: Şerbet için kullanılan şeker miktarı, revaninin toplam kalori değerini önemli ölçüde etkiler.

Yağ İçeriği: Kek karışımında kullanılan yağ (örneğin, sıvı yağ veya tereyağı) kalori değerini artırır.

Porsiyon Büyüklüğü: Porsiyon büyüklüğü kalori miktarını doğrudan etkiler. Daha küçük porsiyonlar, kalori alımını azaltmanın bir yoludur.

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