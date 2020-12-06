Reynmen'in yeni Melek adlı şarkısı YouTube trendlerine girmeyi başardı. Ela, Derdim Olsun şarkılarıyla hit olan Reynmen Melek şarkısı da takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Reynmen Melek şarkısı sözleri
REYNMEN MELEK ŞARKI SÖZLERİ
Hazır değildim, bi’ anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi
olamıyorum ya hayallerime mani
seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına
geçeceği yok çektiğim dertlerin
düzenim kalmadı razıyım her şeye
ya beni al ya da öldür
beni yor beni boğ beni soy
benim ol deli oldum baksana..
rüya ıle yaşamanın arasında
sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına
bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar
hiç uğraşma bir daha olmaz
bu saatten sonra..
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına
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