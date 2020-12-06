Reynmen'in yeni Melek adlı şarkısı YouTube trendlerine girmeyi başardı. Ela, Derdim Olsun şarkılarıyla hit olan Reynmen Melek şarkısı da takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Reynmen Melek şarkısı sözleri

REYNMEN MELEK ŞARKI SÖZLERİ

Hazır değildim, bi’ anda oluverdi

Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi

olamıyorum ya hayallerime mani

seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına

geçeceği yok çektiğim dertlerin

düzenim kalmadı razıyım her şeye

ya beni al ya da öldür

beni yor beni boğ beni soy

benim ol deli oldum baksana..

rüya ıle yaşamanın arasında

sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına

bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar

hiç uğraşma bir daha olmaz

bu saatten sonra..

çook güzelsin yani

meleksin bu garip çocuksa fani

düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar

hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur

o zaman bu benim halim

dayanmak çok zor buna

beni de al yanına

beni de al yanına

beni de al yanına

gidelim bu dünyadan

beni de al yanına