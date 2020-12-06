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Reynmen'den yeni şarkı! İşte Reynmen Melek şarkı sözleri

Fenomeni Reynmen yeni şarkısı Melek'i dün YouTube'da takipçileri paylaştı. Şarkı kısa süre 100 bin dinlenmeyi geçti. İşte Reynmen Melek şarkı sözleri

Reynmen'den yeni şarkı! İşte Reynmen Melek şarkı sözleri

Reynmen'in yeni Melek adlı şarkısı YouTube trendlerine girmeyi başardı. Ela, Derdim Olsun şarkılarıyla hit olan Reynmen Melek şarkısı da takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Reynmen Melek şarkısı sözleri

REYNMEN MELEK ŞARKI SÖZLERİ

Hazır değildim, bi’ anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi
olamıyorum ya hayallerime mani
seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına

geçeceği yok çektiğim dertlerin
düzenim kalmadı razıyım her şeye
ya beni al ya da öldür
beni yor beni boğ beni soy
benim ol deli oldum baksana..
rüya ıle yaşamanın arasında
sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına

bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar
hiç uğraşma bir daha olmaz
bu saatten sonra..

çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına

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