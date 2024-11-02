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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar…

        Reyting sonuçları 1 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 1 Kasım Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 08:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 08:10
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Kasım Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1’de Kara Ağaç Destanı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, 1 Kasım 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        1 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 1 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        1 KASIM 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        1 KASIM 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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