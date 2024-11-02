Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Kasım Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1’de Kara Ağaç Destanı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, 1 Kasım 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…