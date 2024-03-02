Dün akşam televizyonda Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar ve Güldür Güldür Show vardı. İzleyiciler, hangi yapımın en çok izlendiğini ve reyting birincisi olduğunu merak ediyor. İşte, 1 Mart Cuma günü total ve AB reyting sonuçları...