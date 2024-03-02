Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 1 Mart 2024: Dün reyting birincisi kim oldu Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları

        1 Mart reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Reytinglerde rekabet sürüyor. Dün ekranlarda Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları ve Arka Sokaklar vardı. Ancak aralarından hangi yapımın birinci çıktığı merak ediliyor. İşte, 1 Mart Cuma günü total ve AB reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 08:28 Güncelleme: 02.03.2024 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün akşam televizyonda Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar ve Güldür Güldür Show vardı. İzleyiciler, hangi yapımın en çok izlendiğini ve reyting birincisi olduğunu merak ediyor. İşte, 1 Mart Cuma günü total ve AB reyting sonuçları...

        2

        1 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        1 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

        Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası