1 Mart reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Reytinglerde rekabet sürüyor. Dün ekranlarda Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları ve Arka Sokaklar vardı. Ancak aralarından hangi yapımın birinci çıktığı merak ediliyor. İşte, 1 Mart Cuma günü total ve AB reyting sonuçları...
Dün akşam televizyonda Yalı Çapkını Çarkıfelek, Gaddar, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar ve Güldür Güldür Show vardı. İzleyiciler, hangi yapımın en çok izlendiğini ve reyting birincisi olduğunu merak ediyor. İşte, 1 Mart Cuma günü total ve AB reyting sonuçları...
1 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
1 MART AB REYTİNG SONUÇLARI
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.