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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları | 10 Şubat 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı , Survivor All Star, Kardeşlerim

        10 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları: Dünün reyting sıralaması ile en çok ne izlendi?

        Dünün reyting sonuçları 10 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin rekabetiyle yanıt buluyor. Dün akşam televizyonda Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Survivor All Star, Kardeşlerim ve Kopuk yapımları ekranlara geldi. İşte, 10 Şubat Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 08:52 Güncelleme: 11.02.2024 - 08:52
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        Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 10 Şubat Cumartesi reyting sonuçları total, AB, ABC1 sıralaması...

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        10 ŞUBAT DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve Total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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        10 ŞUBAT CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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