Dün akşam birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Televizyon izleyicilerinin gözleri ise "Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 10 Şubat Cumartesi reyting sonuçları total, AB, ABC1 sıralaması...