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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Aralık 2024: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 11 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 11 Aralık 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ekranlara geldi. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 07:49
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        Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Aralık Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba reyting birincisi…

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        11 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        11 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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