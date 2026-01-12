Reyting sonuçları 11 Ocak 2026 Pazar: Masterchef, Beyaz'la Joker, Teşkilat, Sahtekarlar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım açıklanıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması duyuruluyor. 11 Ocak Pazar akşamı MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, Kanal D'de Beyaz'la Joker, TRT1'de Teşkilat, Show TV'de Tokatçı, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW'de Sahtekarlar izleyiciyle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 11 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 OCAK 2026
Reyting sonuçları birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
4 OCAK 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Beyaz’la Joker – Kanal D
Survivor – TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Beyaz’la Joker (T.K.R.) – Kanal D
Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1
Haber Onu – Show TV
Cenazemize Hoş Geldiniz (T.S.) – NOW
4 OCAK 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Survivor – TV8
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Beyaz’la Joker – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Yedi Bela Hüsnü (T.S.) – Show TV
Gelin – Kanal 7
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (T.S.) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV
4 OCAK 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Beyaz’la Joker – Kanal D
Survivor – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster (T.K.R.) – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Teşkilat (T.K.R.) – TRT 1
Sıcak Gelişme – Kanal D
Haber Onu – Show TV
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (T.S.) – Show TV