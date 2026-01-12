Reyting sonuçları 11 Ocak 2026 Pazar: Masterchef, Beyaz'la Joker, Teşkilat, Sahtekarlar AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün birbirinden iddialı programlar, diziler, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. 11 Ocak Pazar akşamı Masterchef, Tokatçı, Sahtekarlar, Teşkilat gibi yapımlar ekranlara geldi. Geçen hafta Beyaz’la Joker Total sıralamada ikinci olurken AB sıralamasında birinci olmuştu. Peki, 11 Ocak reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi