        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 12 ARALIK 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Taşıyıcı, Öyle Olsun ve Avatar filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 12 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Total, AB, ve ABC1'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 08:33 Güncelleme: 13.12.2025 - 08:33
        12 Aralık Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’de Taşıyıcı, Star TV’de Öyle Olsun ve Now TV’de Avatar filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        12 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        12 ARALIK 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        12 ARALIK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        12 ARALIK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
