Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Annem Ankara, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge maçları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 12 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 12 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...