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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Mart 2025: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Annem Ankara, Leyla… AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 12 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 12 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Annem Ankara, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor yapımları ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadeleleri Lille - Borussia Dortmund maçı ve Aston Villa-Club Brugge maçı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 12 Mart 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 07:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:32
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Annem Ankara, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Survivor, Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge maçları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 12 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 12 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        12 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        12 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        12 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        12 MART 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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