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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Ocak 2025: Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 12 Ocak 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 12 Ocak Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda Eltilerin Savaşı filmi, RTÜK Belgesel yayınlanırken Çok Güzel Hareketler 2 ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 12 Ocak 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:00
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1’de Teşkilat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ve Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de RTÜK Belgesel, Kanal D’de ise Eltilerin Savaşı yayınlandı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        12 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 12 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        12 OCAK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        12 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        12 OCAK 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

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