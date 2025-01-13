Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1’de Teşkilat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ve Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de RTÜK Belgesel, Kanal D’de ise Eltilerin Savaşı yayınlandı. Peki, 12 Ocak 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…