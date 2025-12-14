Habertürk
Habertürk
        Reyting sonuçları 13 Aralık 2025 Cumartesi: Dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu, Total, AB sıralama nasıl?

        Reyting sonuçları 13 Aralık 2025 Cumartesi: Dünün reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu, Total, AB sıralama nasıl?

        Cumartesi gününe ait reyting sonuçları en çok izlenen yapım ile ilgili bilgi veriyor. Total, AB, ABC1 grupta izleyicilerin izledikleri yapımlar sıralanıyor. 13 Aralık Cumartesi günü Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Vanguard filmi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, Total, AB 13 Aralık dünün reyting sonuçları sıralamasına göre birinci gelen yapım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:53
        1

        Dünün reyting sonuçları ile 13 Aralık 2025 Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Vanguard filmi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Aralık 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 ARALIK 2025

        Reyting sonuçları birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        06 Aralık 2025 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

        Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Güller ve Günahlar”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “Güller ve Günahlar” özet bölümü yer aldı.

        AB’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

        3

        ABC’de 1. sırada “Güller ve Günahlar”, 2. sırada “Gönül Dağı”, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı

        4

        DÜN AKŞAM TV'DE NELER YAYINLANDI?

        TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yayınlandı. Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Vanguard filmi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, NOW TV'de Ben Leman, Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye final heyecanı yaşandı.

