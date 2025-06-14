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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Haziran 2025: Arka Sokaklar, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 13 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 13 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle, TV8'de Survivor yarışması final bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de Bumble Bee, ATV'de Robin Hood, Show TV'de Ye Şendul Şaban, Now'da Her Şey Aşk İçin ve Star TV'de Kocan Kadar Konuş filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 13 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:54
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        13 Haziran Cuma akşamı Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor yarışması ise şampiyonun belli olduğu final bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Bumble Bee, Robin Hood, Şendul Şaban, Her Şey Aşk İçin ve Kocan Kadar Konuş filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 13 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        13 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 13 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        13 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        13 HAZİRAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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