13 Haziran Cuma akşamı Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor yarışması ise şampiyonun belli olduğu final bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Bumble Bee, Robin Hood, Şendul Şaban, Her Şey Aşk İçin ve Kocan Kadar Konuş filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 13 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…