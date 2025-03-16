Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mart Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Piyasa, ATV’de Can Borcu ve TV8’de O Ses Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Zaferin Rengi, Star TV’de Düğün Dernek filmleri yayınlandı. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…