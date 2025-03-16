Reyting sonuçları 15 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Piyasa, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show ve O Ses Türkiye programları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Düğün Dernek ve Zaferin Rengi filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mart Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Piyasa, ATV’de Can Borcu ve TV8’de O Ses Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Zaferin Rengi, Star TV’de Düğün Dernek filmleri yayınlandı. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
15 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 15 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
15 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI