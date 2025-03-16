Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Mart 2025: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Piyasa, Can Borcu… AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 15 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Gönül Dağı, Piyasa, Can Borcu dizileri ile Güldür Güldür Show ve O Ses Türkiye programları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Düğün Dernek ve Zaferin Rengi filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Mart Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Piyasa, ATV’de Can Borcu ve TV8’de O Ses Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Zaferin Rengi, Star TV’de Düğün Dernek filmleri yayınlandı. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        15 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 15 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        15 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        15 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Akademisyenler ödüllendirildi
        Akademisyenler ödüllendirildi
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı