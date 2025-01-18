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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 17 Ocak 2025 Cuma sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Zembilli dizileri ile TV'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin yanı sıra dünün akşam kuşağında Kutsal Damacana 4 ve Son Hava Bükücü filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 17 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 09:05 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:05
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Ocak Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli, Survivor, Kutsal Damacana 4 ve Son Hava Bükücü yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Ocak 2025 Cuma reyting birincisi…

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        17 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        17 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        17 OCAK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        17 OCAK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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