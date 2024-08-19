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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 18 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Bu kapsamda bir önceki günün AB ve Total reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ''Dün en çok ne izlendi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ağustos 2024 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:17 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:17
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        Pazar günü televizyon kanallarında birçok yapım yer aldı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise dünün AB ve Total reyting sıralaması için araştırmalara başladı. Peki, Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte 18 Ağustos 2024 reyting sonuçları…

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        18 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        18 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        18 AĞUSTOS 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        18 AĞUSTOS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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