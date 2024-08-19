Reyting sonuçları 18 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Pazar günü televizyon kanallarında birçok yapım yer aldı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise dünün AB ve Total reyting sıralaması için araştırmalara başladı. Peki, Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte 18 Ağustos 2024 reyting sonuçları…