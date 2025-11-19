Reyting sonuçları 18 Kasım 2025 Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Gurbetçi Şaban, Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, İspanya - Türkiye maçı izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...