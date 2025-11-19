Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Kasım 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak... İspanya-Türkiye maçı... ABC1, AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 18 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Kasım Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ayrıca İspanya - Türkiye maçı futbolseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Gurbetçi Şaban filmi yayınlandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 18 Kasım 2025 Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        Giriş: 19.11.2025 - 08:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:18
        1

        Reyting sonuçları 18 Kasım 2025 Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Gurbetçi Şaban, Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, İspanya - Türkiye maçı izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        18 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        18 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        18 KASIM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        18 KASIM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        18 KASIM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
