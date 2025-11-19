Güncel altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü altın almak ya da satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla altın düşüşe geçmişti. Haftanın üçüncü gününde ise değerli metal, hafif yükseliş kaydetti. Dün 5 bin 400 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bugün 5 bin 547 liradan işlem görüyor. İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…