        CANLI ALTIN FİYATLARI 19 KASIM 2025: Altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dalgalanma haftanın üçüncü işlem gününde de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan değerli metal, günü yükselişle açtı. Spot altın ons başına 4 bin 68 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada dün 5 bin 400 TL seviyelerinde seyreden gram altın ise bugün 5 bin 547 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Giriş: 19.11.2025 - 08:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:03
        1

        Güncel altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü altın almak ya da satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla altın düşüşe geçmişti. Haftanın üçüncü gününde ise değerli metal, hafif yükseliş kaydetti. Dün 5 bin 400 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bugün 5 bin 547 liradan işlem görüyor. İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.547,3010

        Satış: 5.547,9960

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.065,98

        Satış: 4.068,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.875,6800

        Satış: 9.070,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.502,7300

        Satış: 36.172,9300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.390,00

        Satış: 37.685,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.704,10

        Satış: 18.150,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.519,20

        Satış: 36.190,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.015,52

        Satış: 38.975,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.161,37

        Satış: 4.257,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.232,73

        Satış: 5.472,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.132,00

        Satış: 93.998,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
