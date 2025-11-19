Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dalgalanma haftanın üçüncü işlem gününde de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan değerli metal, günü yükselişle açtı. Spot altın ons başına 4 bin 68 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada dün 5 bin 400 TL seviyelerinde seyreden gram altın ise bugün 5 bin 547 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
Güncel altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü altın almak ya da satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla altın düşüşe geçmişti. Haftanın üçüncü gününde ise değerli metal, hafif yükseliş kaydetti. Dün 5 bin 400 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bugün 5 bin 547 liradan işlem görüyor. İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.547,3010
Satış: 5.547,9960
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.065,98
Satış: 4.068,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.875,6800
Satış: 9.070,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.502,7300
Satış: 36.172,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.390,00
Satış: 37.685,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.704,10
Satış: 18.150,63
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.519,20
Satış: 36.190,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.015,52
Satış: 38.975,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.161,37
Satış: 4.257,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.232,73
Satış: 5.472,35
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.132,00
Satış: 93.998,00