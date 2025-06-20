Reyting sonuçları 19 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma, program ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları, Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Beyoğlu Güzeli yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...