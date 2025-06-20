Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Haziran 2025: Çift Kişilik Oda, MasterChef, FIFA Kulüpler Kupası Maçları... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 19 Haziran Perşembe akşamı TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları Palmeiras-Al Ahly, Inter Miami-Porto ve Seatle-Atletico Madrid yayınlandı. Now TV'de Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de ise Beyoğlu Güzeli filmi ekrana geldi. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 08:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 19 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma, program ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları, Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Beyoğlu Güzeli yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        2

        19 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        19 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!