Reyting sonuçları 19 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 19 Haziran Perşembe akşamı TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları Palmeiras-Al Ahly, Inter Miami-Porto ve Seatle-Atletico Madrid yayınlandı. Now TV'de Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Password, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de ise Beyoğlu Güzeli filmi ekrana geldi. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 19 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma, program ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber FIFA Kulüpler Kupası Grup Maçları, Çift Kişilik Oda, Password, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Beyoğlu Güzeli yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
19 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
19 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI