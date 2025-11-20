Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Kasım 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı, MasterChef Türkiye... ABC, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Kasım 2025: ABC, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 19 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show programının tekrarı yayınlanırken, TRT 1'de Garfield filmi sinemaseverlerle buluştu. Now TV'de ise Sakıncalı dizisi ekran macerasına başladı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 20.11.2025 - 08:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:50
        1

        Reyting sonuçları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı, MasterChef Türkiye, Garfield ve Güldür Güldür Show izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        19 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        19 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
