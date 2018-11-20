Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde izleyiciler karşılarında siyah takımını giyen ve kırmızı mendilini takan Vartolu Sadettin’i buldu. Vartolu, Saadet’e ulaşabilmek için Çeto’yla bir anlaşma yaparken Yamaç, Ersoy’u köstebek olarak kullanmaya devam etti.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne Vartolu Sadettin damgasını vurdu. Beklemediği bir anda Saadet’i karşısında bulan Vartolu, Koçovalılar arasındaki köprüleri yıkarak Çeto’nun istediği şeyi yapmak üzere harekete geçti ve eski günlerdeki gibi Vartolu Sadettin olarak izleyici karşısına çıktı. Ancak Saadet’e ulaşmak için yaptığı plana rağmen hastane odasında Saadet yerine Çeto’yu bulması onun için büyük hayal kırıklığı oldu.
LİDERLİK ÇUKUR’UN!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.30 izlenme oranı (rating), 25.38 izlenme payı (share), AB’de 11.31 izlenme oranı (rating), 26.38 izlenme payı (share), Total’de ise 11.06 izlenme oranı (rating), 24.05 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #vartolusadettin etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #vartolusadettin etiketi Twitter’da Türkiye'de 14 saat 10 dakika, dünyada 4 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.
ÇUKUR 43. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YAMAÇ’TAN KARAKUZULARA KARŞI KUSURSUZ PLAN!
Çeto ve Mahsun’un kendilerini ele vereni bulmaya çalıştıkları bölümde Yamaç, Ersoy’un peşini bırakmadı ve Karakuzuların yeni planını öğrenmek için onu köşeye sıkıştırdı. Kusursuz planını devreye sokarak Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, gözlerin Ersoy’a çevrilmemesi için onu yaralayarak Çeto ve Mahsun’un şüphe oklarından onu kurtardı.
CUMALİ, İDRİS VE SULTAN’IN KARŞISINDA!
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede beklenen buluşma gerçekleşiyor. Cumali, yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan’ın karşısına çıkıyor. Duygu yüklü anların yaşanacağı sahnede, Sultan’ın da sağlığına kavuştuğunun görülmesi dikkat çekti.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 26 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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