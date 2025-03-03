Reyting sonuçları 2 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı ve TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Piyasa dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Mart Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...
2 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
2 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI