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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Mart 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kardelenler… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 2 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı ve TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Piyasa dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:43
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Mart Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        2 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        2 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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