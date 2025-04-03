Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 2 Nisan Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler, Kanal D'de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… yapımları tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Sherlock Holmes filmi yayınlanırken, ATV'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sherlock Holmes, Survivor Fenerbahçe - Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonar açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI