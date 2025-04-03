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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları 2 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Nisan Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler, Kanal D'de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… yapımları tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Sherlock Holmes filmi yayınlanırken, ATV'de Fenerbahçe - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:36
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sherlock Holmes, Survivor Fenerbahçe - Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonar açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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