Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan Güldür Güldür Show, Eşref Rüya, Sahipsizler, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sherlock Holmes, Survivor Fenerbahçe - Galatasaray maçı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...