Reyting sonuçları açıklanıyor... 20 Mart Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları sıralamasına göre birinci sırada olan yapım merak konusu oldu. 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen; Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralamasında zirvede yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması...
Yapımların yayın ömrünü belirlemede büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 20 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
20 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mart AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
20 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI