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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Aralık 2024: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kim Milyoner Olmak İster… Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 22 Aralık listesi: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları 22 Aralık listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ''Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 07:46
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        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 22 Aralık Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri dizi ve programların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Aralık reyting sonuçları birincisi.

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        22 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        22 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

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        22 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        22 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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