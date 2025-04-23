Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Nisan Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ile Eski Köye Yeni Adet filmleri yayınlandı. Peki, 22 Nisan 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…