Reyting sonuçları 22 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 22 Nisan Salı günü izledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı, TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Now'da Eski Köye Yeni Adet, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmleri ekranlara geldi. Peki, 22 Nisan 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Nisan Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçı ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ile Eski Köye Yeni Adet filmleri yayınlandı. Peki, 22 Nisan 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
22 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 22 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
22 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI