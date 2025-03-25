Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Mart dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Güldür Güldür Show, Hababam Sınıfı Tatilde, Venom: Zehirli Öfke 2 günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 24 Mart 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
24 Mart Pazartesi akşamı Now TV’de Kızıl Goncalar, Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8’de Survivor, Show TV’de3 Güldür Güldür Show, Star TV’de Hababam Sınıfı Tatilde, ATV’de Venom: Zehirli Öfke 2 yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Mart 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
24 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
24 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
24 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI