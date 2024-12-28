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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?

        Dünün reyting sonuçları 27 Aralık Cuma listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Çok Güzel Hareketler 2, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Düşler Bahçesi yapımları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Dünün AB ve Total tablosu araştırılmaya başlandı. Peki, 27 Aralık 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 08:11 Güncelleme: 28.12.2024 - 08:11
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Aralık Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Çok Güzel Hareketler 2, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ve Düşler Bahçesi yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, 27 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        27 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 27 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        27 ARALIK 2024 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        27 ARALIK 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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