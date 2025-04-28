Dünün reyting sonuçları 27 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 27 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2, Doğu Ekspresinde Cinayet ve Survivor yapımları yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 27 Nisan 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2, Doğu Ekspresinde Cinayet ve Survivor ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 27 Nisan Pazar AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını için araştırmalara başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 27 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
27 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
27 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
27 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI