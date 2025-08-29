28 Ağustos Perşembe günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Uzaydan Gelen Fırtına, Suikastçı ve Aşk Oluversin Gari filmleri ekranlara gelirken, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı ve UEFA Konferans Ligi Play Off Turu U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 28 Ağustos 2025 reyting sonuçları...