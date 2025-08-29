Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Ağustos 2025: Beşiktaş-Lausanne maçı, Craiova-Başakşehir maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 28 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        28 Ağustos Perşembe reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Uzaydan Gelen Fırtına, Star TV'de Suikastçı ve Now TV'de Aşk Oluversin Gari filmleri sinemaseverlerle buluştu. Show TV'de Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı ve TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Play Off Turu U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ekranlara geldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Ağustos 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 07:47 Güncelleme: 29.08.2025 - 07:47
        1

        28 Ağustos Perşembe günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Uzaydan Gelen Fırtına, Suikastçı ve Aşk Oluversin Gari filmleri ekranlara gelirken, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı ve UEFA Konferans Ligi Play Off Turu U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 28 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

        2

        28 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
