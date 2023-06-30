Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 29 Haziran Perşembe günü; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Buz Devri, Arif V 216, Eski Köye Yeni Adet, MasterChef Türkiye All Star ve Kendi Düşen Ağlamaz yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 29 Haziran 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...