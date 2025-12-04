Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Aralık 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sakıncalı, Sahipsizler, MasterChef... ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 3 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 3 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Now TV'de Sakıncalı ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi tekrar bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de ise Kurt ve Aslan filmi yayınlandı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 08:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:21
        1

        Reyting sonuçları 3 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelen programlar, diziler, filmler ve yarışmalar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sakıncalı, Sahipsizler, MasterChef Türkiye, Kurt ve Aslan, Rüya Gibi izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 3 Aralık 2025 reyting sonuçları!

        2

        3 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        3 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
