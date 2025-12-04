Reyting sonuçları 3 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelen programlar, diziler, filmler ve yarışmalar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sakıncalı, Sahipsizler, MasterChef Türkiye, Kurt ve Aslan, Rüya Gibi izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 3 Aralık 2025 reyting sonuçları!